Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів
Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.
Джерело: "Армія Inform"
Дослівно: "В жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:
Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
Фото і відео позицій наших засобів ППО;
Свої думки, яка українська зброя, де може стояти і які об’єкти прикривати;
Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули".
Деталі: Військові пояснюють, що росіяни використовують таку інформацію для розвідки; прокладання маршрутів ракет для обходу української ППО; корегування та завдання ударів по самих засобах ППО.
Джерело: pravda.com.ua