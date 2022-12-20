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Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів

Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.

Джерело: "Армія Inform"

Дослівно: "В жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:

Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

Фото і відео позицій наших засобів ППО;

Свої думки, яка українська зброя, де може стояти і які об’єкти прикривати;

Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули".

Деталі: Військові пояснюють, що росіяни використовують таку інформацію для розвідки; прокладання маршрутів ракет для обходу української ППО; корегування та завдання ударів по самих засобах ППО.

Джерело: pravda.com.ua

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