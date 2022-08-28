Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 17

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються брати участь у війні проти України

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються брати участь у війні проти України

Військовий контингент РФ розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною. Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

Також РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ
Сегодня 08:31    47
Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії військовозобов’язаних
Сегодня 08:20    66
"Укроборонпром" і Генштаб розробили програму розвитку дронів: як вона допоможе ЗСУ
Сегодня 08:08    70
Російські шпигуни стежили за навчаннями українських військових в Німеччині
Сегодня 07:56    91
Мінсоцполітики передано до Всесвітньої продовольчої програми ООН список на виплату допомоги понад 276 тисячам людей
Сегодня 07:45    86
10 хороших новин 27 серпня
Сегодня 07:36    81
СБУ повідомила про підозру ще 10 колаборантам на Донеччині й Луганщині
Сегодня 07:34    77
Оккупанты планируют установить в Мариуполе памятник Невскому
Сегодня 07:23    84
Оперативна інформація станом 06.00 28.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    107
Названо количество наемников чвк «Вагнер», воюющих на территории Украины
Сегодня 07:12    108
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 