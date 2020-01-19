Військові спростували інформацію про мінування узбережжя Азовського моря: про що йдеться

В штабі Операції об’єднаних сил спростовали інформацію про нібито встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеній на сторінці штабу ООС у Фейсбук.

«У деяких вітчизняних ЗМІ з’явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря», — говориться в повідомленні.

Там надали уточнювальну інформацію, що заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи «Тритон» мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії Азовського моря.

Источник: sprotyv.info

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