Військовий 92-ї ОШБр із Харківщини поліг під Васинівкою

На війні з окупантами загинув солдат 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Віталій Владико. Військовий поліг 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Віталій Владико народився у 1987 році в селі Мала Рогозянка Золочівської громади. Середню освіту здобув у місцевій школі, після чого закінчив Харківське професійно-технічне училище №32 за спеціальністю слюсар.

Після навчання працював у будівельній сфері в Харкові, а також займався роботою на землі.

До лав Збройних сил України Віталія Владико мобілізували у жовтні 2025 року. Він проходив службу у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та виконував бойові завдання на гарячих напрямках фронту.

21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Васинівка Запорізького району Запорізької області військовий загинув.

Агентство Телевидения Новости