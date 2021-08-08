Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 108

Висока смертність при інфікуванні «Дельтою» спостерігається саме серед невакцинованих – Кузін

Висока смертність при інфікуванні «Дельтою» спостерігається саме серед невакцинованих – Кузін

Висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається серед невакцинованих. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Дійсно людина, яка інфікована штамом «Дельта», вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той же ж самий час вона дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто вона важче протікає у людини, яка інфікована штамом «Дельта». Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму «Альфа», – зазначив Кузін.

Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування «Дельтою» знижується на 10 відсотків.

«Так. Але все рівно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах «Дельти», вони показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99відсотків), то це серед невакцинованого населення», – пояснив головний санлікар.

Кузін уточнив, що найбільше випадків штаму «Дельта» – у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. За його словами, епідеміологічна ситуація зараз по всій країні поступово погіршується.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кабмін хоче змусити українців доплатити податки за доходи, походження яких не можна пояснити
Сегодня 08:33    25
Киевский программист отсудил у полиции 200 тыс. грн за моральный ущерб
Сегодня 08:00    89
Вирусы, шпионы и вакцины: что делали в Италии российские военные «вирусологи». Ч.2
Сегодня 07:27    103
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 серпня 2021 року
Сегодня 06:43    81
В прифронтовому містечку вулиці назвали на честь загиблих українських героїв: подробиці
Сегодня 06:22    86
Спалах COVID-19 в Україні очікується за два тижні
Сегодня 06:11    119
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    121
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    139
Спецслужби США здобули дані з лабораторії в Китаї щодо походження Covid - CNN
07.08.2021 11:03    282
До кінця місяця буде завершений новий Центр управління польотами для українського супутника “Січ-2-30”
07.08.2021 10:50    208
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 