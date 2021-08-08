Висока смертність при інфікуванні «Дельтою» спостерігається саме серед невакцинованих – Кузін

Висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається серед невакцинованих. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Дійсно людина, яка інфікована штамом «Дельта», вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той же ж самий час вона дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто вона важче протікає у людини, яка інфікована штамом «Дельта». Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму «Альфа», – зазначив Кузін.

Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування «Дельтою» знижується на 10 відсотків.

«Так. Але все рівно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах «Дельти», вони показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99відсотків), то це серед невакцинованого населення», – пояснив головний санлікар.

Кузін уточнив, що найбільше випадків штаму «Дельта» – у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. За його словами, епідеміологічна ситуація зараз по всій країні поступово погіршується.

Источник: radiosvoboda.org

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