Виступ китайської співачки у Маріупольському драмтеатрі – аморальний

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Оперна співачка Фан Ван, яка прибула на ТОТ України у складі групи громадян КНР, влаштувала перед російським керівництвом співи «Катюші» на руїнах Маріупольського драмтеатру, а потому відвідала Сімферополь.

▶️ Відвідування тимчасово окупованих територій України іноземними громадянами без згоди української влади – незаконне.

▶️ Маріуполь – місце одної найбільших трагедій під час повномасштабного російського вторгнення. Тут загинули десятки тисяч мирних мешканців.

▶️ Співи російських пісень на руїнах Драмтеатру, де російська авіабомба вбила кілька сотень цивільних, зокрема дітей, – цинічний та аморальний вчинок, який неможливо виправдати.

▶️ Київ очікує від Пекіна пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння та ТОТ України.

▶️ Україна поважає територіальну цілісність КНР і очікує взаємності від китайської сторони. Поведінка Фан Ван та її супроводу несумісна з мирними ініціативами Пекіна щодо російсько-української війни.

P.S.

Китайська оперна співачка, яка пропіарилась на руїнах окупованого Маріуполя, продовжує пробивати дно

В інтервʼю вона заявила, що «українські нацисти вбивають дітей Донбаса»

Джерело: https://t.me/spravdi/33315

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