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"Виступали за введення військ РФ на Донбас": ЗМІ з'ясували, з ким зустрічався Зеленський у Золотому

Виступали за введення військ РФ на Донбас: ЗМІ зясували, з ким зустрічався Зеленський у Золотому

У 2014-му одна з так званих патріоток (Олена Харченко) була членом виборчої комісії на незаконному референдумі на Луганщині

Мешканці Золотого, які за відведення військ і з якими тиждень тому зустрічався президент Володимир Зеленський, щоб почути думку населення про ситуацію у прифронтових містах, виявились причетними до незаконного референдуму, і ще 5 років тому виступали за введення російських військ на Донбас. Про це стало відомо із допису у соціальних мережах журналіста "Громадського" Костянтина Реуцького, який упізнав цих жінок.

У 2014-му одна з так званих патріоток (Олена Харченко) була членом виборчої комісії на незаконному референдумі на Луганщині. Інша жінка – Галина Олімпієва – допомагала в організації незаконного референдуму, стверджує журналіст.

І як доказ опублікував відео своїх сюжетів і порівняв їх із матеріалом, який розповідає про відвідини Зеленським Донбасу. На кадрах одні і ті самі жінки, утім, уже з іншою позицією щодо України. За словами Костянтина Реуцького, саме ці дві жінки нині є організаторами так званого руху у Золотому "За розведення військ".

Нагадаємо, під час поїздки до Золотого президент Зеленський хамив ветерану АТО через питання розведення військ. Доброволець запитав у Зеленського про акції протесту "Ні капітуляції", після чого головнокомандувач звинуватив його, що він "переводить стрілки".

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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