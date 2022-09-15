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Вже дві людини підірвалися на розтяжках на деокупованних територіях

Вже дві людини підірвалися на розтяжках на деокупованних територіях

У Балаклеї  під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович – майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ. Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом, – повідомляє офіційний сайт Балакліїської громади

Ще одна трагедія сталася у Куп’янску. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Він отримав осколочне пораненн ноги, повідомили в ХОВА

Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно, додав голова ХОВА Олег Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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