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Вже не кандидат: ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника, якого «Голос» відкликав після викриття «Схем»

Вже не кандидат: ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника, якого «Голос» відкликав після викриття «Схем»

На фото: Дмитро Огньов із дружиною (л) і Гліб Загорій із дружиною (п)

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Огньова, якого політична партія «Голос» висунула на окружному виборчому окрузі №121 на Львівщині на позачергових парламентських виборах.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») і Українського радіо викрили його зв’язок із народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 29 червня – після того, як за два дні до того, 27 червня номінаційний комітет партії Святослава Вакарчука відкликав кандидата в депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова. Після внутрішньої перевірки там вирішили, що він «не відповідає критеріям партії».

Крім того, 29 червня комісія скасувала реєстрацію ще одного кандидата від партії «Голос» Олександра Курдидика, який балотувався під 11 номером у виборчому списку політсили.

Раніше журналісти програми «Схеми» та Українського радіо оприлюднили інформацію про те, що Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту «Громада на мільйон» зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом із братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загоріїв – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства «Дарниця» та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один зі співвласників фармацевтичної компанії «Дарниця», лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів «Центру протидії корупції» щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія «архітектором монополізації вітчизняного фармринку», що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів «Дарниці» в парламенті й уряді. Він ці звинувачення не коментував.

Зокрема, антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загорія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації, що дозволили б уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Минулого року керівництво телеканалу «ЗіК» звинувачувало Гліба Загорія і його дружину у спробі рейдерського захоплення телеканалу. Загорій із дружиною вимагали спростування цієї інформації.

Депутат Загорій також відомий купівлею елітної нерухомості у колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. 67-річна жінка, що працювала бухгалтером у компанії родині Луценків, не могла пояснити журналістам, звідки взяла кошти на придбання. Журналісти припускали, що насправді нерухомість була куплена за гроші родини генпрокурора через підставну особу.

Источник: radiosvoboda.org

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