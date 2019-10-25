ВКС России не смогли отогнать два американских бомбардировщика B-52 от Крыма и Сочи

События вечера 21 октября 2019 года теперь уже навсегда со словом «ВПЕРВЫЕ» войдут в историю военного воздухоплавания и послужат примером того, как, с одной стороны, надо блестяще пользоваться набором силовых средств для демонстрации своих намерений и организации откровенных провокаций в отношении своих оппонентов, а с другой – вынужденно-молчаливых и никому не известных ответных мер им противодействия.

Два бомбардировщика В-52Н ВВС США с номерами 60-0028 и 61-0006, вылетев около 16.30 мск с авиабазы Фейрфорд, Великобритания, взяли курс на юго-восток.

Пройдя воздушное пространство Германии и Польши, они ВПЕРВЫЕ вошли в суверенное воздушное пространство западной Украины, прошли над городами Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и повернули на юг к Чёрному морю через воздушное пространство Румынии.

Отмечаю тот факт, что и в этот раз, как и в многократных случаях с беспилотниками «Global Hawk», следующими с острова Сицилия на восток Украины, маленькая, но гордая Молдавия не предоставила «Стратофортрессам» разрешения на пролёт через своё воздушное пространство, поэтому они были вынуждены совершить небольшой крюк через Румынию, прежде чем приступить к демонстрации американского месседжа©™ России и Турции.

Войдя в воздушное пространство Чёрного моря, В-52Н отправились дальше на восток мимо побережья Крыма, которое миновали на расстоянии, не превышающем на отдельных точках маршрута 25 – 30 километров, и ВПЕРВЫЕ проследовали к Сочи (минимальное удаление – около 50 километров) и далее, также ВПЕРВЫЕ, к грузинскому городу Поти (минимальное удаление – около 50 километров), после чего повернули на обратный курс.

Именно в Сочи сегодня прибывают лидеры африканских стран на саммит «Россия – Африка», а также подозрительный, но от этого не менее внезапный, «лучший» друг России последнего года - гражданин турецкий Эрдоган, с которым с утра пораньше американская администрация уже обменялась очень резкими мнениями по курдскому вопросу вплоть до угрозы применения военной силы, и где, как я предполагаю, вчера находился, ночевал и находится сегодня в своей всем известной резиденции товарищ Президент моей страны.

ПОВТОРЯЮ, ДВА В-52Н НА РАССТОЯНИИ В 50 КИЛОМЕТРОВ ОТ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!

У меня, к сожалению, нет сведений, достоверно свидетельствующих о том, предпринимались ли какие-либо меры противодействия со стороны дежурных сил ПВО Черноморского флота и Южного военного округа в отношении обнаглевшей американской военщины, но то, что это уже ВТОРОЕ экстраординарное событие в воздушном пространстве Чёрного моря с участием В-52Н, которое остаётся без должного внимания со стороны СМИ и Минобороны, само по себе есть факт грустный, свидетельствующий об очень многом.

Видимо, в следующий раз, для того, чтобы агентства «Интерфакс» и «ТАСС» с их «западными источниками, отслеживающими полёты военной авиации» своевременно написали бы о чём-то подобном, надо дождаться того момента, когда В-52Н приземлятся на Красной Площади.

Больше чем уверен, что если вот эта информация, которую вы читаете и анонс которой был сделан в канале О.Л. ещё вчера, просочится в официальные государственные СМИ и в заявления пресс-службы военного ведомства, которым запрещено всуе употреблять ругательное слово Телеграм в принципе, а канал О.Л. там вообще предан анафеме и причислен к исчадию ада, то я больше, чем уверен, что и по первому случаю 19 октября и по вчерашнему провокационному полёту В-52Н, кроме «всё под контролем, приняты исчерпывающие меры, мы заранее всё знали, но специально ничего не делали», как и в случае с поздними и неуклюжими комментариями по итогам неудач на учениях «Гром 2019», мы ничего дельного там не увидим.

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Никаких официальных комментариев на этот счёт со стороны представителей Министерства обороны Российской Федерации представлено не было, в связи с чем, возникает вопрос о том, была ли подобная угроза своевременно обнаружена, и направлялись ли на перехват американских стратегических бомбардировщиков российские истребители.

Источник: avia.pro

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