Віктор Ляшко: Якщо динаміка росту захворюваності буде розтягнута в часі, ми зможемо запобігти одночасному надходженню важкохворих у відділення інтенсивної терапії

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив останню інформацію щодо ситуації в країні у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

За минулу добу в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби, з них у 12 дітей. Загалом зареєстровано 1251 хворий на COVID-19. Коронавірусна хвороба зафіксована у всіх регіонах країни, крім Миколаївської області – там на даний час немає підтвердженого жодного випадку.

«Якщо подивимось статистику за скільки часу країни проходять шлях від 100 осіб до 1000-1200, то можна озвучити наступні цифри: Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія - за 7 днів, США - за 8 днів, Україна - за 9 днів», - зазначив заступник Міністра і додав, що в нашій державі 25 людей вже одужали, 32 – померли. При цьому 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

Віктор Ляшко повідомив, що на зсіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянули питання готовності закладів охорони здоров’я, особливо заклади першої хвилі, яких затверджено 240.

«На штабі сформовано чотири групи з працівників Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я та ДСНД, які вже від сьогодні поїхали в регіони, щоб переглянути правильність визначення закладів, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну хворобу, а також, щоб надати практичні рекомендації щодо облаштування закладів і правильності запуску санітарного сортування», - зазначив головний санітарний лікар.

Він також розповів про позитивний приклад Броварської центральної лікарні, який варто перейняти і іншим лікарням.

«Тиждень тому ми розгорнули наметові містечка біля інфекційних лікарень, але в Броварській лікарні санітарне сортування запроваджено на вході на територію закладу охорони здоров’я», - підкреслив Віктор Ляшко і додав, що хворих з підозрою на COVID-19 відправляють в одну сторону, в іншу – тих, хто прийшов на консультацію до різних відділень, до того ж їм проводиться температурний скринінг та дезінфекційна обробка. Пересування відвідувачі у лікарні налагоджено таким чином, щоб хворі з температурою не пересікалися з хворими, наприклад, з травмами тощо. Заступник Міністра наголосив, що це вимушені заходи, які дозволять запобігти занесенню випадків COVID-19.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що Штабом підготовлено методичні рекомендації щодо вимог до контрольно пропускних пунктів, які зараз будуть встановлені на в’їзді – виїзді в кожну область. Зокрема, прописано хто саме повинен знаходитись на даних пунктах, які заходи мають здійснюватися і як проводиться скринінг, перевірка документів тощо.

«Все це робиться для того, щоб обмежити мобільність населення і зменшити поширення хвороби. Статистика і динаміка, яку ми відмічаємо, свідчить: якщо ми будемо дотримуватись жорстких карантинних заходів - динаміка росту коронавірусної хвороби буде розтягнута в часі, що дозволить запобігти піку захворюваності, ще краще підготувати систему охорони здоров’я і унеможливити одночасного масового надходження хворих, зокрема, у відділення інтенсивної терапії», - підкреслив заступник Міністра.

Источник: kmu.gov.ua

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