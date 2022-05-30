Влада рф заохочує своїх вояків до вчинення злочинів на території України

Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування “гвардійська” свідчить про цілеспрямоване заохочення путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України

Про це телеканалу CNN повідомив представник ГУР МО України.

Телеканал CNN продовжує відстежувати військові злочини, що були скоєні на території України особовим складом російської 64 окремої мотострілецької бригади.

Цього разу журналісти телеканалу опитали мешканців Бучі та представників місцевої прокуратури. Також свої коментарі CNN надали Генеральний прокурор України та представник ГУР МО України.

Источник: sprotyv.info

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