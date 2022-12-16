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Влада росії офіційно дозволяє вбивати цивільних, гвалтувати і мародерити
Держдума рф схвалила у першому читанні законопроект, який скасовує кримінальну відповідальність за дії російської армії на тимчасово окупованих територіях України у разі, якщо вони були скоєні з метою «захисту інтересів росії».
Тобто, влада росії офіційно дозволяє вбивати цивільних, гвалтувати і мародерити.
«Тепер зрозуміли, для чого потрібен міжнародний трибунал над росією?» - пише Михайло Подоляк. А Дмитро Кулеба вважає, що трибунал не буде складною процедурою, «оскільки всі докази є в Інтернеті».
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22718