Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити" сгорел в потерпевшем крушение вертолете

Вертолет владельца английского футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи разбился вскоре после взлета по завершении календарного матча английской футбольной Премьер-Лиги "Лестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед"

Трагедия произошла рядом со стадионом команды в Лестере после матча. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

60-летний тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета и сгорел на месте крушения.

Сколько именно человек погибло выясняется.

Вишай Шривадданапрабха стал владельцем "Лестера" в 2011 году. Его сын Айяватт Шривадданапрабха занимает пост вице-президента.





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