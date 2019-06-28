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Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты

25 июня портал СМИ сообщили, что Владимир Кличко чуть не стал жертвой пожара в открытом море — яхта, на которой находился экс-боксер, внезапно загорелась.

25 июня стало известно о чрезвычайном происшествии, участником которого стал знаменитый спортсмен Владимир Кличко. 

Минувшей ночью мужчина вместе с семьей и друзьями плыл на яхте от острова Ибица на другой испанский курорт — Мальорку. Судя по информации, появившейся в СМИ, во время круиза машинное отделение судна неожиданно загорелось.

Команда яхты, на которой находился Кличко и его близкие, незамедлительно обратилась за помощью к береговой охране. К счастью, службе спасения удалось быстро приплыть на место происшествия и эвакуировать людей. 

Владимир Кличко разместил в своем микроблоге ролик, который он снял во время пожара. «Будьте осторожны с тем, чего вы хотите: судьба восприняла мое желание получить ''немного адреналина'' в буквальном смысле слова. Наша прогулка на лодке в воскресенье ночью закончилась возгоранием судна. Не беспокойтесь, у нас все хорошо!» — написал экс-боксер (орфография и пунктуация автора сохранена).
 

Встроенное видео

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты

Klitschko@Klitschko

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song </div> <!-- uSocial --> <div class=

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Темы: кличко

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