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Владимирский чиновник подал заявление на подростка из-за коллажа в паблике

Владимирский чиновник подал заявление на подростка из-за коллажа в паблике

16-летний житель Владимирской области Евгений Саутин разместил в своём паблике во «ВКонтакте» фото листовки с изображением местного чиновника и сити-менеджера, предложенное подписчиком анонимно. За это один из героев коллажа написал на подростка заявление, увидев в опубликованной записи экстремизм, об этом пишет «7х7».

Сергей Олесников, заместитель главы администрации города Радужный, подал в полицию заявление на 16-летнего администратора группы «Радужный!» Евгения Саутина. Причиной послужил пост с коллажем, на котором были изображены Сергей Найдухов, глава администрации, а также Юрий Билык, глава «Радугаэнерго». Анонимные авторы подставили к их головам щупальца осьминога и высказали свои недовольства насчёт работы «спрутов», дополняя написанное лозунгом «Пора менять эту власть!».

Чиновник указал в заявлении, что посыл листовки экстремистский, а высказывания оскорбительные и даже ложные. Полиция пришла домой к Саутину и опросила его насчёт этой ситуации. Администратор паблика сообщил, что всего лишь выложил фото, предложенное его подписчиком, с целью показать, что могут найти жители Радужного в почтовом ящике. Подросток отрицает агитационные мотивы поста. Он также подчеркнул, что ничего не имеет против чиновников.

Уголовное дело против подротска пока возбуждать не стали.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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