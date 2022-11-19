Власники деяких готелів у Болгарії перестали годувати українських біженців

Готельєри просили громадян України доплачувати за харчування по 5 левів на день, але більшість із них не мають такої можливості.

Готельєри на болгарському південному узбережжі Чорного моря перестали годувати українських біженців, які розміщені на їх базах, 18 листопада передає Болгарське національне радіо.

Причина в тому, що за нових умов продовження Програми надання гуманітарної допомоги населенню України зі статусом тимчасового захисту харчування не надається.

Суму на утримання українських біженців 15 левів на добу не змінено, але в ухвалі місцевого Кабміну написано, що це кошти за нічліг, без грошей на харчування.

Готельєри просили громадян України доплачувати за харчування по 5 левів на день, але більшість із них не мають такої можливості.

Зауважимо, що на державних базах українських біженців продовжують годувати.

Нагадаємо, раніше болгарська влада відмовилася від планів перевести близько 11 тисяч біженців з України до державних будинків відпочинку. Українці зможуть перезимувати у приватних готелях на узбережжі Чорного моря, де вони зараз.

Джерело: uamedia.eu

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