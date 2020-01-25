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Власники приватних сонячних електростанцій Тернопільської області збираються 3 лютого провести акцію протесту

Власники приватних сонячних електростанцій Тернопільської області збираються 3 лютого провести акцію протесту

У зв’язку з відсутністю платежів по «зеленому» тарифу з жовтня власники домашніх сонячних електростанцій збираються провести організовану акцію протесту 3 лютого.

За словами одного з активістів, Олександра Білика, вони зверталися до Тернопільелектропостач, Укренерго, Гарантованого покупця, НКРЕКП, Міністерства енергетики, у відповідь їм казали: «Грошей Київ не дає, як тільки дадуть, ми одразу вам заплатимо, почекайте».

«Виявилось, що для домашніх станцій коштів вони не мали, а промисловим платили і за жовтень, і листопад, і грудень, і навіть авансом за січень.

Нашому терпінню прийшов кінець. 3 лютого ми(сонячники Тернопільщини) збираємось біля Тернопільобленерго о 10:00 на мирну акцію, аби захистити наші права, як інвесторів і домогтись виправлення ситуації з виплатами.»

Нагадаємо, що Андрій Герус звернувся до Укренерго з приводу цієї ситуації і звинуватив системного оператора електромереж у наданні преференцій великому бізнесу, «несправедливо розподіляючи кошти на користь великих гравців ринку».

Источник: elektrovesti.net

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