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Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

Власнику Facebook та Instagram загрожує штраф близько 400 млн євро

Компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, загрожує штраф у розмірі 390 мільйонів євро. З такою заявою виступила в середу ірландська компанія-регулятор у сфері захисту персональних даних DPC, інформує УНН з посиланням на Голос Америки

Деталі

У прес-релізі DPC зазначено, що Meta має змінити свої правила поводження з особистими даними передплатників протягом трьох місяців.

Скарги користувачів на політику Meta надходили з 2018 року. Раніше в Європі компанію Meta і Facebook і Instagram, які їй належали, вже неодноразово штрафували за занадто вільне за європейськими законами поводження з особистими даними передплатників, у тому числі дітей, порушення домовленостей про використання файлів cookie і відстеження переваг передплатників для надання їм реклами.

Компанія Meta була зареєстрована у США у 2021 році. Її генеральний директор – програміст і бізнесмен Марк Цукерберг, творець соціальної мережі Facebook. Крім Facebook, Meta належать соціальні мережі та месенджери Instagram, WhatsApp та Oculus. Користувачі цих соцмереж є у всіх країнах світу. Однак законодавство Євросоюзу про цифрові права та захист персональних даних користувачів є більш складним та жорстким, ніж американське.

Джерело: unn.com.ua

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