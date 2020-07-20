Власти Германии: бременский центр “Аль-Мустафа” финансировал “Хизбаллу”

Власти Германии пришли к выводу, что общинный центр “Аль-Мустафа”, действующий в Бремене, переводит финансовые средства ливанской террористической организации “Хизбалла”, пишет The Jerusalem Post.

Согласно отчету, описывающему события 2019 года, около 50 сторонников “Хизбаллы” объединились в Бремене в ассоциацию “Аль-Мустафа”. Этот центр был создан после того, как правительство Германии в 2014 году запретило деятельность благотворительной организации “Ливанский проект для детей-сирот”, уличенной в сотрудничестве с “Хизбаллой”. В том же документе сказано, что по всей Германии выявлено более 1000 сторонников “Хизбаллы”. Как “сиротский” проект, центр “Аль-Мустафа” занимался переводом денег семьям погибших боевиков “Хизбаллы”.

Известно, что счет организации “Аль-Мустафа” находится в бременском филиале банка Sparkasse.

В июне этого года силы безопасности Германии сообщали о выявлении в Гамбурге 50 агентов “Хизбаллы”. Тогда же сообщалось, что по всей стране действуют около 30 структур “Хизбаллы”.

30 апреля агенты германских спецслужб провели масштабную операцию против агентов “Хизбаллы” в Бремене, Берлине, Дортмунде и Мюнстере. В ходе рейдов были задержаны подозреваемые.

В мае сообщалось, что в Германии обнаружили и конфисковали значительное количество нитрата аммония, который можно использовать для изготовления взрывчатки, доставленного в страну агентами “Хизбаллы”. На этом фоне правительство Германии решило объявить как военное, так и политическое крыло “Хизбаллы” вне закона.

Источник: nigroll.com

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