Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:40
Просмотров: 149

Вместо 10 километров - 3700: житель оккупированного села проехал через 4 страны, чтобы попасть в Харьков

Вместо 10 километров - 3700: житель оккупированного села проехал через 4 страны, чтобы попасть в Харьков

Жителю оккупированного российскими войсками села Циркуны Харьковской области пришлось проделать путь в несколько тысяч километров, чтобы попасть в Харьков. Мужчина проехал через четыре страны и прошел допрос в ФСБ, сообщает "Суспільне".

Циркуны оказались в оккупации почти с самого начала российского вторжения. Один из местных жителей решил выехать из села к семье в Харьков. Однако вместо 10 километров, которые отделяют Циркуны от Харькова, мужчине пришлось преодолеть более трех тысяч.

"Безопасного пути из села не было. С каждым днем ситуация становилась хуже, поэтому на восьмой день войны мы решили выезжать из Циркунов, поскольку что дома рядом были разрушены. Мы понимали, что если что-нибудь прилетит к нам, не спасет ни один погреб", - рассказывает мужчина.

Из Циркунов прямая дорога до Харькова проходила через российский блокпост, через который мужчина ехать не рискнул. Поэтому отправился в Волчанск, где перешел границу с РФ. На границе пришлось пройти и допрос от представителей ФСБ: российские силовики интересовались, где мужчина служил и работал, проверяли телефон.

Из РФ житель Циркунов доехал до Латвии, а оттуда – до Польши. Из Польши мужчина выехал в Харьков.

"От моего дома в Циркунах до дома жены в Харькове – 10 километров. Мне пришлось проехать 3700. Дорога заняла две недели", - говорит путешественник.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 23.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:37    58
Сегодня в Украине вступил в силу закон «о коллаборантах»
Сегодня 18:22    75
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.04
Сегодня 17:18    96
Два генерали окупантів ліквідовано
Сегодня 17:07    132
Зупинити ядерний тероризм рф: Україна озвучила вимогу до МАГАТЕ
Сегодня 14:42    187
Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій
Сегодня 14:26    182
Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники (АУДІО)
Сегодня 14:12    203
В квазіутворенні «ДНР» практично не залишилось «народних міліціонерів»
Сегодня 13:58    177
Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича
Сегодня 13:44    199
Экспоненциальное убожество Homo Putinus
Сегодня 13:15    210
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 