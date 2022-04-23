Вместо 10 километров - 3700: житель оккупированного села проехал через 4 страны, чтобы попасть в Харьков

Жителю оккупированного российскими войсками села Циркуны Харьковской области пришлось проделать путь в несколько тысяч километров, чтобы попасть в Харьков. Мужчина проехал через четыре страны и прошел допрос в ФСБ, сообщает "Суспільне".

Циркуны оказались в оккупации почти с самого начала российского вторжения. Один из местных жителей решил выехать из села к семье в Харьков. Однако вместо 10 километров, которые отделяют Циркуны от Харькова, мужчине пришлось преодолеть более трех тысяч.

"Безопасного пути из села не было. С каждым днем ситуация становилась хуже, поэтому на восьмой день войны мы решили выезжать из Циркунов, поскольку что дома рядом были разрушены. Мы понимали, что если что-нибудь прилетит к нам, не спасет ни один погреб", - рассказывает мужчина.

Из Циркунов прямая дорога до Харькова проходила через российский блокпост, через который мужчина ехать не рискнул. Поэтому отправился в Волчанск, где перешел границу с РФ. На границе пришлось пройти и допрос от представителей ФСБ: российские силовики интересовались, где мужчина служил и работал, проверяли телефон.

Из РФ житель Циркунов доехал до Латвии, а оттуда – до Польши. Из Польши мужчина выехал в Харьков.

"От моего дома в Циркунах до дома жены в Харькове – 10 километров. Мне пришлось проехать 3700. Дорога заняла две недели", - говорит путешественник.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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