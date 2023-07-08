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ВМФ россии создал новый Азовский военно-морской округ во временно оккупированном Мариуполе для поддержки тыловых и контрпартизанских задач, - британская разведка

ВМФ россии создал новый Азовский военно-морской округ во временно оккупированном Мариуполе для поддержки тыловых и контрпартизанских задач, - британская разведка

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа «Каракурт», которые могут запускать крылатые ракеты «Калибр».

По данным британской разведки, Азовское море является жизненно важным морским регионом для россии, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это может быть альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты россии на юг Украины будут нарушены.

Джерело: https://t.me/u_now/104163

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