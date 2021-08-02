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ВМС США: дві людини загинули через напад безпілотника на танкер біля Оману

ВМС США: дві людини загинули через напад безпілотника на танкер біля Оману

Ізраїль звинуватив Іран у нападі, що стався 29 липня, в результаті якого загинули члени екіпажу з Великої Британії та Румунії

Військово-морські сили США повідомили, що внаслідок удару безпілотника по танкеру, яким управляє Ізраїль, біля узбережжя Оману загинули двоє людей.

Ізраїль звинуватив Іран у нападі, що стався 29 липня, в результаті якого загинули члени екіпажу з Великої Британії та Румунії.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід заявив, що інцидент заслуговує жорсткої відповіді, назвавши Іран «експортером тероризму, руйнування і нестабільності». Лапід додав, що наказав дипломатам країни наполягати на діях ООН проти «іранського тероризму».

Водночас Тегеран свою причетність до нападу відкидає і засудив звинувачення на свою адресу.

«Такими звинуваченнями Ізраїль має на меті відвернути увагу від фактів, вони – безпідставні», – сказав представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

ВМС США повідомили, що авіаносець USS Ronald Reagan та есмінець USS Mitscher супроводжують танкер Mercer Street, що йде під прапором Ліберії і належить Японії, до безпечного порту.

Керує танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера.

Напруженість у Перській затоці зросла, відколи Сполучені Штати знову запровадили санкції проти Ірану в 2018 році. Це сталося після того, як тодішній президент Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року з Іраном.

Танкер Mercer Street без вантажу рухався з Дар-ес-Салама в Танзанії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах, коли був атакований. Державне інформаційне агентство Оману заявило, що напад стався за межами його територіальних вод.

Источник: radiosvoboda.org

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