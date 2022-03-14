Внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині загинули 9 людей

Вранці 14 березня у Рівненській області дві ракети влучили в телевізійну вежу та адміністративне приміщення біля неї в селі Антополь. Внаслідок цього загинули 9 людей, ще 9 громадян постраждали. Під завалами все ще є люди, повідомляє hromadske.ua із посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

Начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Юрій Корецький розповів, що орієнтовно о 5:25 рятувальникам надійшло повідомлення про ракетний обстріл у селищі Антопіль. Перші фахівці прибули на місце події за 8 хвилин.

«Через деякий час працювали 90 рятувальників управління та 15 одиниць техніки. Також було залучено 130 осіб і 30 одиниць техніки аварійно-рятувальних служб цивільного захисту. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються», – розповів він.

Голова ОВА каже, що спільними зусиллями вдалося відновили мовлення в північних районах області через кабельну мережу. Доступ надали оператори інтернет-зв’язку.

«Радіостанції місцевих мовників вийшли в етер. Розуміємо, що такими заходами Рівненщину та всю Україну не зупинити, і доступ до важливої публічної та відвертої інформації в населення буде», – додав він.

Агентство Телевидения Новости