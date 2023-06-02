Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення на Харківщині

Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

«За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено магазин «Веселка», приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі.

Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення.

У с. Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

Агентство Телевидения Новости