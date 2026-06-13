Внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, четверо постраждали
Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення війська рф застосували безпілотні літальні апарати та керовану авіацію, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Внаслідок російського обстрілу на території села Петропавлівка Чугуївського району загинув 70-річний мирний мешканець. Чоловік перебував у транспортному засобі під час атаки FPV-дрона. Внаслідок першого удару він отримав поранення, повторний скид став для нього смертельним.
Також на Вовчанщині зруйновані домоволодіння, пошкоджені електромережі.
У селищі Печеніги постраждав 63-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.
Унаслідок ударів військовослужбовців рф по селах Ковалі та Завадське Золочівської громади пошкоджені приватні будинки й господарчі споруди. 84-річна мешканка села Ковалі зазнала гострої реакції на стрес.Крім цього, на території Золочівської громади пошкоджені лінії електропередач та згорів будинок.
Під час сільськогосподарських робіт у полі поблизу села Зрубанка стався вибух невстановленого вибухового пристрою. В результаті поранення отримав чоловік 55-ти років. Його доставлено до лікарні.
Під вогнем військовослужбовців рф перебувало місто Люботин. Внаслідок збройної агресії зруйновано дах та вибиті вікна приміщення, пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Через обстріли керованою авіацією Купʼянського району в селищі Шевченкове понівечено чотири авто швидкої допомоги та розбито будівлю лікарні й приміщення магазину. Одна цивільна людина постраждала.
В селищі Приколотне пошкоджено будинок та будівлю цивільного підприємства.