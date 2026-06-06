Внаслідок обстрілів Харківщини за добу одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали
Упродовж доби під вогнем окупантів перебували місто Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення війська рф застосовували безпілотні літальні апарати різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Вранці 6 червня російський БпЛА влучив у Київському районі міста. Пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, цивільний автомобіль.
Вчора у селищі Слатине та місті Дергачі ударами БпЛА пошкоджено скління вікон в будинках.
У селищі Есхар Чугуївського району відбувся обстріл БпЛА по гаражам. Сталася пожежа. Поранення отримала 74-річна жінка. Її доставили до лікарні.
Війська рф атакували FPV-дроном селище Старий Салтів. Безпілотник окупантів цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа.
У селі Юрченкове від влучання дрону сталася пожежа в будинку.
У селі Мирне Куп’янського району ворожий БпЛА влучив у спортивне футбольне поле. У селі Сподобівка пошкоджено автомобіль. У селищі Борівське внаслідок обстрілу російських БпЛА пошкоджено будинок.
Окупанти атакували цивільний автомобіль на автодорозі в Богодухівському районі. Вибух російського безпілотника стався поблизу автомобіля ВАЗ. 44-річна пасажирка отримала несумісні з життям поранення. Також постраждали 24, 33 та 47-річні чоловіки. Потерпілих доставили до медичного закладу.
У місті Богодухів зазнав поранень 39-річний чоловік.