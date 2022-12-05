Внаслідок обстрілів РФ загинули 9 400 цивільних — Єнін

9 400 мирних жителів загинули в Україні внаслідок обстрілів РФ. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, в ефірі всеукраїнського телемарафону.

“За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, нажаль, є й діти: від початку вторгнення РФ в Україну загинула 461 дитина”, – повідомив Євгеній Єнін.

Як повідомив Євгеній Єнін, військо РФ продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах України. Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина — понад 90, Миколаївщина — 82, Запорізька область — 76, Луганська — 43.

За його словами, поліцейські фіксують нові і нові злочини російського війська на звільнених українськими військами територіях.

“Щойно росіяни втекли з Херсона, вони почали щодня обстрілювати мирних людей. Слідчими підрозділами Національної поліції на деокупованій території Херсонщини задокументовано вже близько 600 воєнних злочинів. На Харківщині, яку обстрілюють чи не найбільше, слідчими задокументовано 3 400 воєнних злочинів. Лише за минулу добу додався 41 факт”, — сказав Єнін.

Він розповів, що на деокупованій території Харківської області вже виявили близько 900 тіл, з них 700 — цивільні, понад 80 — військовослужбовці, понад 100 — військовослужбовці РФ. На Херсонщині виявлено 111 тіл, з них 75 — це цивільні, розповів перший заступник очільника МВС.

Єнін також повідомив, що поліція продовжує виявляти колаборантів на деокупованих територіях. Зокрема, на Херсонщині перевірено близько 13 тисяч громадян. Із них затримана 161 людина, що може бути причетна до співпраці з окупаційними військами, шпигунства чи колабораційної діяльності.

Загалом за фактами співпраці населення з державою-спонсором тероризму розпочато понад 2 100 кримінальних проваджень.

“Наприклад, вчора поліцейськими Одеської області було викрито мешканця обласного центру 1981 року народження, який за допомогою месенджера “Телеграм” передавав ворогу інформацію та координати розташування укріплених позицій Збройних сил України. Злочинцю вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — сказав посадовець.

Джерело: suspilne.media

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