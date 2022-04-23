Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали завод та підприємство у Харкові

Сьогодні вдень окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завод у Холодногірському районі Харкова. Ворожий обстріл призвів до часткового пошкодження заводу.

Також за пів години окупанти відкрили вогонь по одному з підприємств, розташованому у цьому ж районі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости