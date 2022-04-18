Внаслідок обстрілу Львова загинули 6 осіб, є постраждалі

Під час ракетного обстрілу Львова постраждали щонайменше 14 осіб, серед них 6 загинули.

За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

За його словами, три удари прийшлися на об‘єкті військової інфраструктури, один – по шиномонтажу.

«Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень. На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина», – сповістив голова ОВА.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін заявив, що декілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами Львова. Постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, пише hromadske.ua.

Під час повітряної тривоги пасажирів на Львівському залізничному вокзалі розмістили в укриття. Висадку та посадку на потяги відновили після закінчення повітряної тривоги.

Потяги, які ще доїжджають до Львова, затримали на в’їзді до міста до відбою тривоги. Уже рух поновлено. Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу.

Агентство Телевидения Новости