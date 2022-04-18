Внаслідок ракетного удару по Львову постраждав хлопчик, який приїхав з Харкова

Про стан людей, які постраждали внаслідок ракетного удару рф по Львову, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальця на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

Троє потерпілих у реанімації. Деяких людей скерували на операції.

Лікарі кажуть, що внаслідок вибуху люди отримали множинні травми. Зокрема у багатьох потерпілих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років. На СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування.

Агентство Телевидения Новости