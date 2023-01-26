Внаслідок російських обстрілів 26 січня загинули щонайменше 11 людей – ДСНС

Внаслідок масованих ударів дронами та ракетами, які росіяни завдали 26 січня, загинули щонайменше 11 людей, є постраждалі.Про це сказав пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в етері телемарафону, пише Громадське.

«Сьогодні внаслідок терористичних атак рф як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00», — зазначив він.

За словами пресофіцера, внаслідок ударів виникло 2 пожежі, зазнали пошкоджень 35 будівель.

Удари по Україні

Російська армія зранку 26 січня під час масованого ракетного обстрілу запустила по Україні 55 ракет. З них 47 — знищила протиповітряна оборона, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Попри вдалу роботу ППО, росіянам вдалося влучити в енергетичну інфраструктуру в щонайменше двох регіонах. Також у Києві внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Детальніше про черговий обстріл України читайте тут.

Крім того, росіяни вночі 26 січня атакували й дронами. За попередніми підрахунками Генштабу ЗСУ, російські війська в ніч проти 26 січня атакували Україну 24 дронами-камікадзе Shahed-136. Усі безпілотники знищили Сили оборони України, сказали в Генштабі.

Де саме українські військові збили російські дрони, українське командування не уточнило. А втім, уночі представники місцевих влад повідомляли про роботу ППО над Черкащиною і Київщиною, зокрема поблизу Києва. Також дрони-камікадзе пролітали над Дніпропетровщиною.

Агентство Телевидения Новости