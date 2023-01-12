Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини поранено двох мирних мешканців: деталі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 січня близько 9 ранку окупанти обстріляли смт Дворічна: отримав поранення 68-річний чоловік.

Цього ж дня близько 13:30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу у м. Куп‘янськ. Внаслідок збройної агресії РФ травмовано 76-річного чоловіка.

Прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів з боку військових держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости