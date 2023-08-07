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Внаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка
7 серпня близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. Пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
Отримав поранення 64-річний мирний мешканець.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).