Внаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині поранено чоловіка

7 серпня близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Отримав поранення 64-річний мирний мешканець.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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