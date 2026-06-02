Сегодня 12:18
Внаслідок удару БпЛА по тепловозу на Харківщині постраждав залізничник
Окупанти завдали удару БпЛА по тепловозу на Харківщині.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога», – зазначають у компанії.
На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами.
Повідомляється, що рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, моніторингові групи Укрзалізниці посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні.