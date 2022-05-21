Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:50
Просмотров: 103

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

Станом на ранок 21 травня 2022 року більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова Харківської області. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

19 травня через обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів в м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Курс не відпускають, але вводять певні послаблення. Пояснення від НБУ
Сегодня 12:08    152
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05
Сегодня 12:05    132
Россия массово теряет беспилотники, это снижает эффективность ее войск — Британская разведка
Сегодня 11:38    137
Україна наклала арешт на активи РФ і Білорусі загальною вартістю понад 30 млрд грн
Сегодня 10:08    144
Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація (ВИДЕО)
Сегодня 09:43    182
У Мелітополі загарбники роздають пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані
Сегодня 09:31    149
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
Сегодня 09:20    165
ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Изюмом: сгорели более 50 единиц техники. ВИДЕО
Сегодня 09:08    191
В понедельник, 23 мая, группа стран формата «Рамштайн» проведет встречу по обороне Украины
Сегодня 08:55    159
Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував зведення про те, що відбувається на фронті в Україні
Сегодня 08:44    182
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 