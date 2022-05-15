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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей

Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 15 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 227. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 420.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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