Внезапная смерть под аптекой: подробности

Сообщение о том, что у одной из аптек лежит труп охранника, быстро обошло все харьковские паблики. Более того, в некоторых сообщали, что смерть - уголовная, в результате нападения. Однако в аптеке слухи опровергают, говорят, мужчине стало плохо и он вышел на улицу, подышать свежим воздухом и просто упал. Коллеги даже не успели оказать первую медицинскую помощь - охранник умер мгновенно. Патрульные прибыли на вызов первыми.

Александр Писаревский, инспектор дежурной части Новобаварского отдела полиции:

Человек умер, лет шестидесяти девяти. Работал охранником аптеки «911». Умер, скорее всего, от сердечного приступа. Будут увозить в морг для выяснения причины смерти. Из-за чего угодно: внезапная смерть, только вскрытие установит причину смерти.

По факту смерти правоохранители открыли уголовное производство.

Агентство Телевидения Новости