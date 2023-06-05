Внезапно! Легендарная группа Rammstein оказалась на грани распада

Легендарная группа Rammstein оказалась на грани распада, — сообщают источники BILD

Причиной стал скандал вокруг Тилля Линдеманна, которого на днях обвинили в сексуальных наркоманских домогательствах к фанаткам.

По информации BILD, другие участники группы крайне недовольны поведением солиста. Несмотря на экстравагантный образ, все они семьянины и считают, что Линдеманн втягивает их в грязную историю.

По данным BILD, разлад в коллективе из-за действий солиста накалялся все последние годы. Музыканты уже обсуждали планы по роспуску группы.

Джерело: https://t.me/vekha/66487

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