Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 179

Внезапно! Легендарная группа Rammstein оказалась на грани распада

Внезапно! Легендарная группа Rammstein оказалась на грани распада

Легендарная группа Rammstein оказалась на грани распада, — сообщают источники BILD

Причиной стал скандал вокруг Тилля Линдеманна, которого на днях обвинили в сексуальных наркоманских домогательствах к фанаткам.

По информации BILD, другие участники группы крайне недовольны поведением солиста. Несмотря на экстравагантный образ, все они семьянины и считают, что Линдеманн втягивает их в грязную историю.

По данным BILD, разлад в коллективе из-за действий солиста накалялся все последние годы. Музыканты уже обсуждали планы по роспуску группы.

Джерело: https://t.me/vekha/66487

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

300 БПЛА Vector для Вооруженных Сил Украины от Германии
Сегодня 09:14    159
Ультраліві влаштували заворушення в Лейпцигу: є травмовані
Сегодня 08:20    179
В Германии погиб ребенок из Украины при пожаре в общежитии для беженцев
Сегодня 07:07    174
Розпалювач війни — це путін, він вторгся в Україну з 200 тисячами солдатів, — канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко відповів критикам поставок Україні зброї
04.06.2023 06:53    349
Шредера не пригласили на федеральный съезд СДПГ
30.05.2023 06:10    348
США виганяють «ангельський» дух з кабінету Шольца: Меркель відповідальна за путінську війну проти України
29.05.2023 08:00    283
Українська армія почала навчання на Абрамсах
28.05.2023 07:18    228
Виробник зброї Rheinmetall в Україні
24.05.2023 08:42    252
Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив помощь на сумму 2,7 млрд евро, анонсированную 10 дней назад
24.05.2023 06:46    195
Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" причастна к распространению российской пропаганды
23.05.2023 08:50    229
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 