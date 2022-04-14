Происшествия
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14.04.2022 19:15
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Внезапные полёты над Россией: что известно на данный момент

▪️Все новостные паблики пишут о подозрительной активностью в небе над рф, в Европе и других странах. СМИ пишут, что Москву экстренно покинули одновременно несколько спецбортов с членами правительства рф

▪️Три российских специальных борта внезапно вылетели из Москвы в сторону Мурманска

▪️Норвежский медицинский вертолёт пересёк границу с Россией на Кольском полуострове и пропал с радаров

▪️Российский транспортный самолёт ИЛ-76МД летел со стороны Оренбурга в сторону Москвы, но затем внезапно развернулся в сторону Харькова и пропал с радаров

▪️Американский разведывательный беспилотник залетел в акваторию Чёрного моря

▪️В Севастополь в экстренном порядке прибыла правительственная делегация. По неподтвержденной информации, на на борту делегация, которая будет расследовать причины случившегося с крейсером «Москва»

▪️Военный борт ВВС Франции внезапно тоже куда-то улетел, а Турция подняла истребитель. Немецкий Airbus A400M-180 кружит над Люблином, а из Сирии вылетел грузовой борт и ИЛ-76 рф

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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