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Вночі над Харківщиною збивали дрони
У ніч на 7 липня противник атакували територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.