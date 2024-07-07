Вночі над Харківщиною збивали дрони

У ніч на 7 липня противник атакували територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

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