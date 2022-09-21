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Вночі, о 01:13, російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію
Вночі, о 01:13, російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, повідомляють в «Енергоатомі».
Обстріл пошкодив обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Через атаку відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення аварійно запустилися два дизель-генератори систем безпеки — вони забезпечують роботу насосів охолодження палива.
О 02:00 працівники ЗАЕС змогли налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6.
Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/5508