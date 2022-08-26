Вночі під вогнем окупантів опинилися Чугуїв та Дергачі: є жертви

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області, повідомляє ХОВА.

Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по Чугуєв, пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Попередньо, без постраждалих.

Близько 2:30 ворог завдав удару по Дергачам, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об’єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти з ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БпЛА.

Агентство Телевидения Новости