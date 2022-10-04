Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків

У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів — мінімальні, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправиться за графіком о 8:28.

Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Продовжуємо рух та просимо пасажирів слідкувати за оновленнями інформації.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/3346

Новости портала «Весь Харьков»