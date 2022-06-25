Вночі вороги гатили по центру Харкова, виникли пожежі

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 9, пожежі з інших причин — 3, також 3 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню, 2 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (3), Ізюмському (2), Харківському (1) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

Так о 23:40, в центрі міста Харкова, в результаті обстрілів загорілися офісні приміщення на 9-му та 10-му поверхах, 10-ти поверхової адміністративної будівлі. Площа пожежі склала 70 кв.м. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 01:03 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь.

Попередньо постраждалих немає.Вже 25 червня о 04:46 один зі снарядів влучив у приватне подвір’я у с. Клугіно Башкирівка, Чугуївського району області. Горіла сауна та господарча споруда на площі 250 кв.м. Пожежа була приборкана о 06:20.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 13 ворожих боєприпасів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право!

Агентство Телевидения Новости