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Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів
12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти.
Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.
За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території БНР.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/73867
Фото: Харківська обласна прокуратура