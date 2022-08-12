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Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти.

Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території БНР.

Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/73867

Фото: Харківська обласна прокуратура

Новости портала «Весь Харьков»

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