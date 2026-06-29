Вночі ЗСУ били по електриці на ТОТ (МАПА)

● Донецьк, Маріуполь та вся північ окупованої частини Донецької області з ночі перебувають у частковому блекауті.

Після ударів у районі Єнакієвого, Новоазовська та серії атак по енергетичній інфраструктурі Приазов’я окупованої Запорізької області значна частина території залишилась без електропостачання. За повідомленнями місцевих жителів, проблеми зі світлом зафіксовані одразу в кількох містах і районах.

Станом на зараз електропостачання почало відновлюватися, але дуже фрагментарно. Точна причина аварії невідома. Водночас на фоні спеки та рекордного навантаження на мережі ризик вже не часткового, а повного блекауту лише зростає.

● У Керчі теж цікаво.

NASA FIRMS фіксує теплову аномалію в районі переходного пункту «Кубань» - одного з ключових елементів енергомосту Кубань - Крим.

Поки зарано говорити про ураження саме енергомосту. Але поява пожежі саме там одночасно з частковим блекаутом на окупованій Донеччині та проблемами зі світлом у Приазов’ї виглядає, м’яко кажучи, дуже симптоматично.

Чекаємо на Sentinel та додаткові підтвердження. Якщо це дійсно інфраструктура енергомосту - ніч у Криму може стати значно цікавішою.

● Севастополь/Балаклава. Прямо зараз під атакою. Добрий ранок, Крим!

● Вранці у тимчасово окупований Мелітополь продовжує палати

● Новоазовськ, Донецька область (о). Мінус міст. Вночі було пошкоджено міст через Грузький Єланчик в Новоазовську. Рух через міст зупинено повністю. Біля мосту на стоянці вночі накопичилось велика кількість вантажівок. Попередньо, мінімум одне влучення було по стоянці на АЗС, що викликало пожежу. На самому мості було уражено вантажівку, місцеві пишуть що саме її горіння викликало руйнування мосту. Станом на зараз все оцеплено поліцією та військовими. Поперднє ураження мосту було 15 червня, тому є шанс що міст добили.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61674

Новости портала «Весь Харьков»