Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, но покусал полицию

В отношении юноши возбудили уголовное дело

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана, столкнулся с копами в Великобритании, что обернулось необычным инцидентом.

Об этом рассказал Нyser.

Как сообщают британские СМИ, конфликт случился, когда Айсултан пытался свести счеты с жизнью. Констебль попытался помешать юноше сделать это, однако внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ответ пустил в ход зубы.

Кроме того, в полиции отметили, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был "очень серьезным". В результате в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое направлено на рассмотрение в королевский суд лондонского района Саутуарк.

По сообщению казахстанских СМИ, конфликт произошел в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть в жилище, поскольку захлопнула дверь. Однако молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Также отмечается, что правоохранители не стали слушать Назарбаева-младшего и вели себя с ним грубо.

Источник: ukrainianwall.com

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