Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:19
Просмотров: 82

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, но покусал полицию

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, но покусал полицию

В отношении юноши возбудили уголовное дело

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана, столкнулся с копами в Великобритании, что обернулось необычным инцидентом.

Об этом рассказал Нyser.

Как сообщают британские СМИ, конфликт случился, когда Айсултан пытался свести счеты с жизнью. Констебль попытался помешать юноше сделать это, однако внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ответ пустил в ход зубы.

Кроме того, в полиции отметили, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был "очень серьезным". В результате в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое направлено на рассмотрение в королевский суд лондонского района Саутуарк.

По сообщению казахстанских СМИ, конфликт произошел в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть в жилище, поскольку захлопнула дверь. Однако молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Также отмечается, что правоохранители не стали слушать Назарбаева-младшего и вели себя с ним грубо.

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Знаменитая певица раскрыла причину самоубийства сына
03.07.2019 00:22    1064
Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет на день стали кассирами в закусочной
06.06.2019 14:52    276
У побережья Канн столкнулись две яхты: один погибший
27.05.2019 08:07    176
Мільярдерка Кайлі Дженнер зробила манікюр зі стодоларових купюр: фото
26.03.2019 10:07    367
Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
04.03.2019 09:39    289
В Испании покончил с собой 64-летний муж скандальной светской журналистки Божены Рынски
26.02.2019 00:09    593
Ушла из жизни знаменитая модель, четверо детей остались сиротами: фото красавицы
06.02.2019 09:34    2123
Озвучено количество официальных украинских миллионеров
25.01.2019 13:17    354
Число миллиардеров в мире удвоилось за последние 10 лет
21.01.2019 10:10    285
Знакомьтесь, Лорин Санчес, 49 лет. Все, что нужно знать о новой спутнице самого богатого человека в мире
14.01.2019 09:24    650
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 