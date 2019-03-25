Во дворе частного дома в водоеме утонул 6-летний ребенок
24 марта в селе Новоселовка Нововодолажского района в результате падения в искусственный водоем утонула 6-летняя девочка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию о происшествии сообщила фельдшер бригады скорой медицинской помощи.
Как установили полицейские, в тот день девочка гуляла во дворе домовладения.
Через полчаса родители вышли во двор и начали ее искать.
Родители обнаружили ребенка в искусственном водоеме в конце огорода. Деовчка была без сознания.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девочки.
Тело погибшей без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как отметили в полиции, семья ребенка ранее в поле зрения полиции не попадала.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.