Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 78

Во Франции из-за взрыва в центре Лиона пострадали 13 человек

Во Франции из-за взрыва в центре Лиона пострадали 13 человек

Во Франции в пятницу около 18:30 по киевскому времени в историческом центре Лиона, между реками Сона и Рона, прогремел взрыв.

По данным издания Le Progre, вероятно, взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами.

Сообщается о 13 пострадавших.

Le Parisien передает, что 11 пострадавших госпитализировали.

Среди раненых есть восьмилетняя девочка, рассказали газете в администрации города. В то же время местные власти сообщают, что ранения не серьезные.

Как сообщает BBC, прохожие видели велосипедиста, который оставил посылку, в которой и находилось взрывное устройство, возле пекарни на улице Виктора Гюго.

Оно было наполнено винтами, гайками и болтами. Мужчину зафиксировала муниципальная система видеонаблюдения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв "атакой".

Антитеррористическая прокуратура Франции уже начала расследование по факту взрыва в центре Лиона. В свою очередь прокуратура города открыла дело по статье "покушение на убийство и преступный сговор".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: взрыв

Читайте ещё:

Взрыв в Новобаварском районе: подробности от полиции
17.05.2019 11:06    333
Под Харьковом взорвался боеприпас: погиб мужчина
16.05.2019 16:52    256
На Харьковщие с помощью самодельной бомбы взорвали банкомат (фото, видео)
10.05.2019 10:42    338
На Шри-Ланке из-за новых взрывов объявлен комендантский час
21.04.2019 14:52    232
На Шри-Ланке в храмах и отелях произошли взрывы: десятки погибших и пострадавших
21.04.2019 11:40    249
Взрыв в палатке в центре города: детали происшествия
11.04.2019 17:02    333
На площади Свободы прогремел взрыв: пострадал мужчина
11.04.2019 12:01    1155
В харьковской квартире произошел взрыв: есть пострадавшие
10.04.2019 09:45    495
Взрыв среди ночи. На улице Валдайской ограбили банкомат
08.04.2019 20:24    362
В Харькове ночью взорвали и ограбили банкомат
08.04.2019 09:50    376
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 