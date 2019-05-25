Во Франции из-за взрыва в центре Лиона пострадали 13 человек
Во Франции в пятницу около 18:30 по киевскому времени в историческом центре Лиона, между реками Сона и Рона, прогремел взрыв.
По данным издания Le Progre, вероятно, взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами.
Сообщается о 13 пострадавших.
Le Parisien передает, что 11 пострадавших госпитализировали.
Среди раненых есть восьмилетняя девочка, рассказали газете в администрации города. В то же время местные власти сообщают, что ранения не серьезные.
Как сообщает BBC, прохожие видели велосипедиста, который оставил посылку, в которой и находилось взрывное устройство, возле пекарни на улице Виктора Гюго.
Оно было наполнено винтами, гайками и болтами. Мужчину зафиксировала муниципальная система видеонаблюдения.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв "атакой".
Антитеррористическая прокуратура Франции уже начала расследование по факту взрыва в центре Лиона. В свою очередь прокуратура города открыла дело по статье "покушение на убийство и преступный сговор".